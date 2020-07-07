2020-07-07T12:52:43+03:00
Общество

В природном парке «Кондинские озера» случайно обнаружили берлогу медведя

Жилище косолапого заросло брусникой
Руслан Савинов
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В природном парке «Кондинские озера» случайно обнаружили берлогу медведяВ природном парке «Кондинские озера» случайно обнаружили берлогу медведя
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В природном парке «Кондинские озера» на минеральных останцах между озерами Пон-Тур и Ранге-Тур обнаружена берлога медведя.

- Берлога была в молодом сосняке. Для своих апартаментов хозяин тайги выбрал большую кучу валежа, покрытую сверху дерном и заросшую брусникой, где и выкопал для себя удобное жилище, - пояснили работники парка.

Учет численности медведя в природном парке проводится по замерам следов: измеряется ширина следа передней левой лапы.

- Самый большой размер, который был отмечен за пятнадцать лет учетов – 21 см, а самый маленький – 5 см. Сравните с шириной ладони человека, и станет понятен размер этого животного, - поделились сотрудники парка.

Как отметили специалисты, несмотря на неуклюжий вид, бурый медведь может быстро бегать – со скоростью до 50 км/ч, превосходно плавает и в молодости хорошо лазает по деревьям.

- В наших краях медведь для человека не представляет прямой угрозы. Несмотря на свою мощь, зверь всегда старается уступить дорогу человеку. Но для этого надо, чтобы о своем присутствии человек предупредил заблаговременно – лучше всего звуками или запахами, - напомнили югорчанам эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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