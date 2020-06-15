Редкий краснокнижный цветок обнаружили в югорском лесу

Обнаружено место произрастания краснокнижника. Растение с необычным названием Башмачок крапчатый нашли специалисты природного парка «Кондинские озера» имени Сташкевича.

- Инспектор в поисках лечебного гриба Чага в лесном массиве Советского района обнаружил красиво цветущие растение и сделал фотографию, поделился фото с сотрудниками научного отдела, которые определили что это Башмачок крапчатый, - рассказали работники природного парка

Известно, что представитель семейства орхидей занесен в Красную книгу ХМАО как редкий вид третьей категории.

Добавим, что особенностью башмачка крапчатого является очень длительный период прорастания семени до момента цветения и составляет более 15 лет.

- Это происходит из-за того, что первые годы этот цветок полностью существует и развивается под землей. И только когда полностью окрепнет и разовьет корневую систему, дает первые побеги, - поясняют специалисты.