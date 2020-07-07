Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 7 июля 2020 года составило 10873 человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 7 июля 2020 года: 10873 человек, за сутки зафиксировано 283 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 6368 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 9551 человек.
- В стране зарегистрировано 694230 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 463880 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 198 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 10494 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 10873 случаев заболевания.
Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сургут оказался во главе списка по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Врачи делают все необходимое для локализации инфекции (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Югре 2020: последние новости»