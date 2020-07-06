2020-07-06T10:44:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Сургут оказался во главе списка по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Сургут оказался во главе списка по приросту заболевших коронавирусом за суткиСургут оказался во главе списка по приросту заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 289 новых случаев заболевания коронавирусом в 17 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 78, Ханты-Мансийск – 41, Нижневартовск – 30, Нягань – 26, Сургутский район – 23, Когалым – 17, Югорск – 12, Нефтеюганский район – 12, Мегион – 9, Радужный – 7, Пыть-Ях – 7, Урай – 7, Лангепас – 5, Нижневартовский район – 5, Советский район – 5, Октябрьский район – 4, Покачи – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 10590.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 49, с симптомами ОРВИ - 206, в бессимптомной форме заболевания – 34. По месту инфицирования: контактные установлены - 220, в 69 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 49 человека – на ИВЛ, 70 – в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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