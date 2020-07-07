Ханты-Мансийск вновь в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
В Югре лабораторно подтверждены 284 новых случаев заболевания коронавирусом в 17 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:
- Ханты-Мансийск – 55, Сургут – 49, Нефтеюганск – 41, Нижневартовск – 32, Когалым – 20, Сургутский район – 14, Нягань – 14, Югорск – 11, Радужный – 9, Пыть-Ях – 9, Лангепас – 7, Нефтеюганский район – 6, Нижневартовский район – 5, Октябрьский район – 5, Белоярский район – 4, Ханты-Мансийский район – 1, Мегион – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 10873.
По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 36, с симптомами ОРВИ - 192, в бессимптомной форме заболевания – 55. По месту инфицирования: контактные установлены - 250, в 33 случаях контакт уточняется.
Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе состояние 67 пациентов тяжелое, 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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