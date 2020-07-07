2020-07-07T08:36:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Нефтеюганска выздоровел после коронавируса

Сергей Дегтярев уже на рабочем месте
Руслан Савинов
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Мэр Нефтеюганска выздоровел после коронавируса. Фото со страницы Сергея Дегтярева в соцсети "ВКонтакте".Мэр Нефтеюганска выздоровел после коронавируса. Фото со страницы Сергея Дегтярева в соцсети "ВКонтакте".
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Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев излечился от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Уважаемые нефтеюганцы, друзья! Сообщаю, что я снова на рабочем месте, приступил к исполнению своих обязанностей, - написал градоначальник Нефтеюганска.

Сергей Дегтярев также добавил, что в эту среду он проведет очередной прямой эфир на тему коронавирусной инфекции.

- Жду ваших вопросов в комментариях в личных сообщениях «Вконтакте». Увидимся в моем аккаунте в «Инстаграм» 8 июля в 14.00, - сообщил Дегтярев.

Напомним, глава Нефтеюганска 10 июня пояснил, что заболел коронавирусом :

- Круг людей, с которыми я контактировал, выявлен. Все они изолированы, ситуация под контролем. Я также нахожусь в режиме самоизоляции, чувствую себя удовлетворительно, ушел на больничный. Еще раз напоминаю, коронавирус - это не миф, а суровая реальность! Прошу всех соблюдать масочный режим, без необходимости не выходить из дома, не пренебрегать предписанными мерами профилактики, - написал по поводу совей болезни Дегтярев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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