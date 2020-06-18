2020-06-18T10:56:02+03:00
Общество

Мэр Сургута рассказал, как проходит его лечение: «Уже чувствую себя лучше»

Вадим Шувалов отдельно отметил профессионализм врачей
Руслан Савинов
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Мэр Сургута рассказал, как проходит его лечение: «Уже чувствую себя лучше». Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".Мэр Сургута рассказал, как проходит его лечение: «Уже чувствую себя лучше». Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".
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Глава Сургута Вадим Шувалов сейчас проходит лечение от коронавируса. О ходе лечения он рассказал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

- Я попал в больницу — это, конечно, очень неприятно, но стараюсь смотреть на ситуацию позитивно. Теперь у меня есть возможность своими глазами увидеть, как работает наша бесплатная медицина. Надо сказать, я доволен, - отметил Шувалов.

Мэр отдельно отметил профессионализм врачей:

- Неравнодушные и внимательные. Мне сразу назначили эффективное лечение, и я уже чувствую себя лучше, - написал градоначальник.

Он добавил, что сейчас ответственность за развитие медицины лежит на региональной и муниципальной власти.

- Чтобы совершить качественный прорыв, не хватает федеральной поддержки. Думаю, если 1 июля россияне проголосуют за поправку о доступной медицине, сфера здравоохранения начнёт развиваться активнее, - призвал Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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