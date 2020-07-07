К реконструкции набережной приступили в Нижневартовске

7 Июль 2020 2020-07-07T07:12:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске приступают к работам по благоустройству набережной. Уже известно, что реконструкция коснется участка линии берега от улицы Ханты-Мансийской до улицы Чапаева.

Объем финансирования работ на текущий год составит около 59,5 млн. рублей.

Напомним, в марте прошлого года вартовчанам презентовали проект благоустройства набережной реки Оби. Тогда же состоялась публичная презентация эскизов, на основе которых начались работы.

- Для нижневартовцев этот объект является знаковым. Набережная должна стать визитной карточкой, потому что историческое начало нашего города - это Обь, - отметил градоначальник Василий Тихонов во время рабочей поездки.

Он также добавил, что набережная как гидротехнический объект имеет ряд уникальных особенностей:

- Обновленная набережная станет не только украшением нашего города, но и современным, удобным местом активного отдыха для вартовчан, - подвел итог Василий Тихонов.

Добавим, что благоустройство набережной поделено на четыре зоны: «Начало», «Романтика», «Эпоха» и «Современность». На каждой из них свои архитектурные решения. Вартовчан порадуют: детские тематические площадки, выставочный комплекс об исследователях и ученых, площадка для организации купаний в Крещение, прокат спортинвентаря, площадка для спортивных занятий, пешеходные зоны и зоны для велодорожек и бега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нижневартовске появится граффити на опорах мостаграфф

Гигантский рисунок украсит «Бегущую лань» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU