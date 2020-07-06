6 Июль 2020 2020-07-06T10:38:53+03:00

В Нижневартовске появится граффити на опорах моста Фото: pixabay.com

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Нижневартовский художник Андрей Ольховский и его команда начали работу над новым проектом сегодня, 6 июля. Они создают граффити, которое станет урашением моста «Бегущая лань» на автодорожной развязке «Нижневартовск-Излучинск».

Отметим, что ранее факт создания арт-пространства в городе художник и представители разных молодежных направлений Нижневартовска обсудили с градоначальником Василием Тихоновым на время онлайн-встрече, посвящённой Всероссийскому дню молодежи.

- В рамках проекта по созданию арт-пространства будут оформлены опоры моста, - уточнили в пресс-службе администрации города.

Однако финальный рисунок создатели держат в секрете:

- Будет сюрпризом всем вартовчанам и гостям города. Скажем лишь, что граффити будет выполнено с местным колоритом. – сообщил Андрей Ольховский.

Добавим, что мэр Нижневартовска Василий Тихонов предложил сделать город ярче. Для этого привлекают к оформлению общественных пространств молодых художников города.

Добавим, что инициатива создания граффити на опорах «Бегущей лани» принадлежит Молодежному центру Нижневартовска. Ранее по их инициативе создали стрит-арт в виде девочки с кроликом возле торгового центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU