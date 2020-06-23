23 Июнь 2020 2020-06-23T10:25:03+03:00

В Ханты-Мансийске появилось граффити в честь медработников. Фото депздрава ХМАО.

Стрит-арт представляет собой с портрет врача

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В Ханты-Мансийске появилось граффити в честь медицинских работников. Огромный стрит-арт с портретом врача ковидного госпиталя Сургутской окружной клинической больницы Инны Куцырь нарисовали около комплекса гостиницы «Олимпийская».

- Работу выполнили художники творческого центра «Сойка» из Сургута. В реализации идеи также приняли участие волонтеры-медики Ханты-Мансийского регионального отделения, волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе и волонтеры Победы, - сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Отметим, что появление граффити приурочили к празднованию Дня медицинского работника, которое проводится ежегодно в третье воскресенье июня.

Напомним, стрит-арты в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом, появляются по всему миру. В России тоже во многих городах уже подхватили идею.

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ИСТОЧНИК KP.RU