2020-07-07T06:46:27+03:00
Общество

В Сургуте станет значительно меньше пробок

Новую систему начнут внедрять с 2021 года
Руслан Савинов
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В Сургуте станет значительно меньше пробокВ Сургуте станет значительно меньше пробокФото: pixabay.com
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Сургут получит на разработку и внедрение интеллектуальной транспортной системы 240 млн. рублей.

- Система предусматривает автоматизацию процессов управления движением на дороге, это позволит повысить уровень безопасности, оптимизировать движение транспорта, снизить количество вредных выбросов, то есть автомобили будут меньше стоять в пробках, - заявляют сургутские власти.

Первый этап - автоматизация работы светофоров. Нужные исследования выполнят к концу текущего года, а приступят к воплощению программы в Сургуте уже в начале 2021 года.

Уточним, сейчас управление светофорами в городе ведется в ручном режиме: их регулируют в одних местах, а затем получают проблемные участки в других.

- Сургут – растущий город с высоким уровнем автомобилизации. Думаю, что мы будем одними из первых в Югре и УрФО, кто внедрит подобную систему. Как минимум на 15% улучшится интенсивность транспортного потока в городе, – пояснил и.о. главы Сургута Алексей Жердев.

Добавим, что система будет работать по 16 направлениям, в т. ч. управлять светофорами, регулировать условия движения в реальном времени, информировать участников движения об условиях дороги, критических ситуациях, наличии свободных мест на платных парковках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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