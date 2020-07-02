В Сургутском районе создали серию вдохновляющего стрит-арта

2 Июль 2020 2020-07-02T08:10:20+03:00

Молодые художники продолжат трудиться и в других муниципалитетах Югры

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Яркий стрит-арт появился в Барсово, Русскинской, Солнечном, Белом Яре, Локосово, Лянторе и Фёдоровском Сургутского района. Рисунки раскрывали тему мира и межнационального сотрудничества, а также дружбы и взаимоуважения каждого жителя муниципалитета.

- Руководство района предоставило команде проекта «Музей под открытым небом» финансы, список объектов, помогало с эскизами и цитатами великих людей, украшающие теперь стены поселений, - уточнили в пресс-службе Сургутского района.

Напомним, первым «холстом» масштабного Музея под открытым небом ХМАО стал Сургут, вторым – Сургутский район, а третьим – Ханты-Мансийск. Именно там ко дню медработника всего за сутки умельцы создали граффити в поддержку врачей, сражающихся с коронавирусом.

Добавим, что сейчас на набережной Сургута рождается «Река времени» - уникальный арт-объект. Ранее мастера разрисовали 28 тепловых подстанций во дворах и набережную СурГУ. Летом 2019 года молодые творцы создали семь живописных панно на объектах в 7 поселениях Сургутского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU