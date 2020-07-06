На стихийных пляжах Ханты-Мансийска спасатели проводят ежедневные рейды

6 Июль 2020 2020-07-06T15:59:38+03:00

Возникла необходимость в открытии дополнительных пляжей в муниципалитетах региона

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В Ханты-Мансийске проводят профилактические рейды по всей акватории реки Иртыш вдоль города.

Отметим, что теплая, солнечная погода стала причиной отдыха горожан на, так называемых, «стихийных пляжах».

- Инспекторы раздавали памятки и напоминали, что вне одобренных к эксплуатации и проверенных пляжей купаться опасно. Таких местах нет дежурных спасателей и в случае ЧП своевременно оказать квалифицированную помощь некому, - сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Эксперты пояснили, что посещение мест купания горожан, беседы, еще раз показали, что есть необходимость в открытии в муниципалитетах ХМАО дополнительно нормальных, прошедших очистку дна, с организованным дежурством квалифицированных спасателей пляжей.

Добавим, что сейчас самая «горячая» пора для сотрудников МЧС по обеспечению безопасность на воде. Напомним, режим самоизоляции продлён до 12 июля, поэтому усилят и меры безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU