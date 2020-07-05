2020-07-05T13:53:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Ханты-Мансийск оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Ханты-Мансийск оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиХанты-Мансийск оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 272 новых случаев заболевания коронавирусом в 17 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Ханты-Мансийск – 66, Сургут – 65, Сургутский район – 27, Нефтеюганск – 21, Нижневартовск – 20, Нягань – 17, Лангепас – 11, Когалым – 9, Югорск – 7, Нефтеюганский район – 7, Нижневартовский район – 7, Мегион – 5, Советский район – 4, Покачи – 2, Ханты-Мансийский район – 2, Урай – 1, Октябрьский район – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 10301.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 49, с симптомами ОРВИ - 183, в бессимптомной форме заболевания – 40. По месту инфицирования: контактные установлены - 212, в 60 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 52 человека – на ИВЛ, 72 – в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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