2020-07-06T15:27:48+03:00
Общество

На станции переливания крови в Югре сохранится особый режим работы учреждения

Режим продержится ориентировочно до 12 июля
Руслан Савинов
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На станции переливания крови в Югре сохранится особый режим работы учрежденияНа станции переливания крови в Югре сохранится особый режим работы учрежденияФото: pixabay.com
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Допуск доноров на станцию переливания крови в ХМАО по-прежнему открыт исключительно для доноров, индивидуально приглашенных на донацию по телефону специалистами учреждения. Подобный режим продержится до 12 июля.

Известно, что приглашение доноров ведется в соответствии с заявками медорганизаций региона на компоненты крови.

- Свободное посещение донорами учреждения временно ограничено. Если вы планируете прийти к нам, то накануне донации уточните заявку, позвонив в регистратуру, и запишитесь на удобное время и день, - пояснили на станции переливания крови в ХМАО.

Всех доноров убедительно просят соблюдать строгий масочный режим. Напомним телефоны для справок в Сургуте: 8 (3462) 37-68-09, в Нижневартовске: 8 (3466) 45-99-85, в Нефтеюганске: 8 (3463) 25-66-46.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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