2020-06-16T14:57:14+03:00
Общество

Во Всемирный день донора югорчане сдали более 40 литров крови

Пандемия внесла коррективы в характер поздравлений добровольцам
Руслан Савинов
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Во Всемирный день донора югорчане сдали более 40 литров крови. Фото станции переливания крови ХМАО.Во Всемирный день донора югорчане сдали более 40 литров крови. Фото станции переливания крови ХМАО.
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В Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске накануне, 15 июня, жители приняли поздравления со Всемирным днем донора. Напомним, девиз праздника в этом году – «Сдайте кровь и сделайте мир более здоровым!»

- Лозунгу последовали 103 донора, от которых было заготовлено более 40 литров крови и 78 доз тромбоцитов. Период пандемии внес свои коррективы в характер поздравлений. Почти за три месяца введённого карантина доноры привыкли носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и регулярно обрабатывать руки, - пояснили в депздраве региона.

Известно, что праздничную обстановку во Всемирный день донора создавали украшенные холлы медучреждений, поздравления, заполнение открыток для пациентов, вручение сувениров и памятные фотографии.

Добавим, всего за 2020 года в ХМАО донорами стали почти 17 тысяч человек: они сдали более 6 тысяч литров крови, 540 литров донорской плазмы и более 14 тысяч доз тромбоцитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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