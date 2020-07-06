6 Июль 2020 2020-07-06T14:27:50+03:00

В Ханты-Мансийском районе идет снижение уровня воды в реках и повышение пожарной опасности Фото: pixabay.com

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На данный момент, 6 июля, в Ханты-Мансийском районе действует третий класс пожарной опасности, что является очень высокой степенью пожарной опасности.

- Известно, что на реке Обь по данным гидропоста д. Белогорье зафиксирован уровень 1083 см, изменение за сутки -2 сантиметра, - пояснили власти мунициплаитета.

Тем временем на реке Иртыш по данным гидропостов:г. Ханты-Мансийск, уровень 853 см, изменение уровня воды за сутки -4 см, п. Сибирский, уровень 836 см, изменение уровня воды за сутки -8 см, п. Горноправдинск, уровень 832 см, изменение уровня воды за сутки составило -15 см.

Кроме того, на р. Конда по данным гидропоста п. Выкатной, 964 см, изменение уровня воды за сутки -4 см., а на р. Назым в районе с. Кышик уровень 489 см, изменение уровня воды -2 см.

Напомним телефоны единой дежурно-диспетчерской службы Ханты-Мансийского района: 112, 33-04-01, 33-66-87.

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ИСТОЧНИК KP.RU