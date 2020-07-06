Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили 167 пьяных водителей
За минувшую неделю с 27 июня по 3 июля на югорских дорогах задержали 167 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 17 уголовных дел в отношении тех водителей, кто повторно управлял транспортом с признаками опьянения.
Госавтоинспекторы региона обращает внимание югорчан на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления авто» в дежурные части подразделений ГИБДД.
Напомним, что повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования виновному грозит не административное, а уголовное наказание.
Также законом увеличен минимальный размер наказания в виде лишения свободы за нарушение ПДД и вождение в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Таже добавим, что за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД ХМАО раскрыли 30 преступлений, в том числе угон автомобиля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Госавтоинспекторы Югры выявили 144 пьяных водителя
Также было раскрыто 20 преступлений (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU