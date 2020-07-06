2020-07-06T14:04:30+03:00
Общество

Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили 167 пьяных водителей

Раскрыто 30 нарушений закона
Руслан Савинов
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Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили 167 пьяных водителейГосавтоинспекторы Югры за неделю выявили 167 пьяных водителейФото: pixabay.com
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За минувшую неделю с 27 июня по 3 июля на югорских дорогах задержали 167 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 17 уголовных дел в отношении тех водителей, кто повторно управлял транспортом с признаками опьянения.

Госавтоинспекторы региона обращает внимание югорчан на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления авто» в дежурные части подразделений ГИБДД.

Напомним, что повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования виновному грозит не административное, а уголовное наказание.

Также законом увеличен минимальный размер наказания в виде лишения свободы за нарушение ПДД и вождение в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Таже добавим, что за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД ХМАО раскрыли 30 преступлений, в том числе угон автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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