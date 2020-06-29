Госавтоинспекторы Югры выявили 144 пьяных водителя

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:53:29+03:00

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За прошедшую неделю с 20 по 26 июня на югорских дорогах задержали 144 водителя с признаками опьянения. Также, по данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, возбуждено 11 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно управляли транспортом с признаками опьянения.

- Даже после приема незначительной дозы алкоголя у водителя нарушаются функции внимания, оперативной памяти, замедляются процессы мышления, уменьшается мышечная сила, нарушается координация движения, - напоминают эксперты.

В итоге водителю требуется больше времени для оценки обстановки на дороге и принятия решения.

Напомним, если вы стали свидетелем того, что человек в состоянии опьянения намеревается сесть за руль или уже едет, сообщите в полицию.

Кроме того, за прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции ХМАО раскрыли 20 преступлений: наркотики – одно, подделка документов – три, управление транспортом в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления – 16.

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ИСТОЧНИК KP.RU