Югорский водитель заплатил компенсацию за перелом кости лица ребенка
Правоохранители Ханты-Мансийска провели проверку по обращению жительницы города для защиты прав её несовершеннолетнего сына, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
Установлено, что в октябре 2019 года 26-летний водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода и причинил ему телесные повреждения. Мальчику переломало кости лица, появились кровоподтеки и ссадины скул, а также щек.
Решением суда водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.
Однако произошло следующее: водитель добровольно не возместил причиненный ребенку моральный вред. Поэтому прокурор обратился с иском в суд.
В итоге с ответчика в пользу пострадавшего ребенка взыскано 180 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU