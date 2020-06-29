Югорский водитель заплатил компенсацию за перелом кости лица ребенка

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:37:24+03:00

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Правоохранители Ханты-Мансийска провели проверку по обращению жительницы города для защиты прав её несовершеннолетнего сына, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.

Установлено, что в октябре 2019 года 26-летний водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода и причинил ему телесные повреждения. Мальчику переломало кости лица, появились кровоподтеки и ссадины скул, а также щек.

Решением суда водителя привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Однако произошло следующее: водитель добровольно не возместил причиненный ребенку моральный вред. Поэтому прокурор обратился с иском в суд.

В итоге с ответчика в пользу пострадавшего ребенка взыскано 180 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU