2020-06-29T09:48:53+03:00
Происшествия

Вартовчанка сбила трехлетнего ребенка на парковке у ТЦ и скрылась с места аварии

Всего за выходные случилось 7 ДТП в регионе
Руслан Савинов
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Вартовчанка сбила трехлетнего ребенка на парковке у ТЦ и скрылась с места аварии.. Фото ГИБДД по ХМАО.Вартовчанка сбила трехлетнего ребенка на парковке у ТЦ и скрылась с места аварии.. Фото ГИБДД по ХМАО.
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На югорских автодорогах с 26 по 28 июня девять человек получили травмы, в том числе три несовершеннолетних, в семи дорожно-транспортных происшествиях.

Так, 26 июня в Нижневартовске на парковке ТЦ управляя 36-летняя женщина на «Хендай Солярис допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП трехлетний мальчик получил телесные повреждения. Женщина с места происшествия уехала, но ее установили в ходе оперативных мероприятий.

В этот же день тоже в Нижневартовске в результате аварии в жилой зоне пострадал 15-летний велосипедист.

Подобная автоавария произошла в Нефтеюганске. Там травмы получил 14-летний велосипедист.

Также стало известно, что за минувшие дни на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали 52 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, восьмерых – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 40 водителей привлечены к ответственности, 86 – за нарушение требований к перевозке детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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