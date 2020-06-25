В ДТП в Сургуте пострадал ребенок
В ХМАО за минувшие сутки. Ю24 июня, семь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний, в четырех дорожно-транспортных происшествиях.
Так, в Сургут 23-летний водитель за рулем «Киа», по предварительным данным, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора:
- Он допустил столкновение с автомобилем «Шкода», в результате которого пострадали три человека, в том числе 3-летняя пассажирка «Шкоды», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.
Отмечается, что ребенка перевозили в детском кресле, благодаря этому, удалось избежать более серьезных травм.
Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 19 водителей привлечены к ответственности, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.
- При перевозке пассажиров, в том числе детей, не забывайте об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, - напоминают югорским водителям автоинспекторы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На югорских дорогах за сутки в авариях пострадали пять детей
Пострадавшие находятся на лечении в медучреждениях (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU