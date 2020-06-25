В ДТП в Сургуте пострадал ребенок

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:14:34+03:00

Крупная авария случилась на перекрестке в Сургуте. Фото ГИБДД по ХМАО.

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В ХМАО за минувшие сутки. Ю24 июня, семь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний, в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в Сургут 23-летний водитель за рулем «Киа», по предварительным данным, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора:

- Он допустил столкновение с автомобилем «Шкода», в результате которого пострадали три человека, в том числе 3-летняя пассажирка «Шкоды», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что ребенка перевозили в детском кресле, благодаря этому, удалось избежать более серьезных травм.

Также стало известно, что на территории региона сотрудники Госавтоинспекции задержали семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 19 водителей привлечены к ответственности, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.

- При перевозке пассажиров, в том числе детей, не забывайте об обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, - напоминают югорским водителям автоинспекторы

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ИСТОЧНИК KP.RU