6 Июль 2020 2020-07-06T13:39:19+03:00

Уже 3698 югорчан пострадали от укусов клещей Фото: pixabay.com

Больше всего паразиты докучали хантымансийцам

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С начала сезона в ХМАО зафиксировано 3698 обращений за медпомощью по поводу присасывания клещ: за тот же период прошлого года – 2737 случаев

- За неделю зарегистрирован 181 случай присасывания паразитов, в том числе 12 у детей, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Так, наибольшее число обращений в Ханты-Мансийске – 602 случая, в Пыть-Яхе – 518 случаев, в Нефтеюганске – 460 случаев, в Нижневартовске – 316 случаев, в Нефтеюганском районе – 267 случаев, в Кондинском районе – 254 случая, а также в Сургуте – 238 случаев.

Известно, что чаще всего клещи нападают на людей на дачах - 33,5% от числа всех обратившихся.

- Для защиты от самой тяжелой клещевой инфекции – вирусного клещевого энцефалита необходимо делать прививку, - напоминают югорчанам врачи.

Сейчас в пик активности клещей нужно проводить вакцинацию по ускоренному курсу: обе прививки делают с интервалом в месяц.

Добавим, если присасывания клеща избежать не удалось, необходимо как можно раньше его снять и принять меры по медикаментозной профилактике заболевания в ближайшем травмпункте.

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ИСТОЧНИК KP.RU