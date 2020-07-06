Уже 3698 югорчан пострадали от укусов клещей
С начала сезона в ХМАО зафиксировано 3698 обращений за медпомощью по поводу присасывания клещ: за тот же период прошлого года – 2737 случаев
- За неделю зарегистрирован 181 случай присасывания паразитов, в том числе 12 у детей, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Так, наибольшее число обращений в Ханты-Мансийске – 602 случая, в Пыть-Яхе – 518 случаев, в Нефтеюганске – 460 случаев, в Нижневартовске – 316 случаев, в Нефтеюганском районе – 267 случаев, в Кондинском районе – 254 случая, а также в Сургуте – 238 случаев.
Известно, что чаще всего клещи нападают на людей на дачах - 33,5% от числа всех обратившихся.
- Для защиты от самой тяжелой клещевой инфекции – вирусного клещевого энцефалита необходимо делать прививку, - напоминают югорчанам врачи.
Сейчас в пик активности клещей нужно проводить вакцинацию по ускоренному курсу: обе прививки делают с интервалом в месяц.
Добавим, если присасывания клеща избежать не удалось, необходимо как можно раньше его снять и принять меры по медикаментозной профилактике заболевания в ближайшем травмпункте.
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ИСТОЧНИК KP.RU