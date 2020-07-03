В Югре за неделю клещи покусали 17 детей

3 Июль 2020 2020-07-03T13:10:42+03:00

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В ХМАО с начала сезона зафиксировано 3517 обращений за медпомощью по поводу присасывания клеща: за тот же период прошлого года – 2129 случаев. За неделю зарегистрировано 120 случаев присасывания клещей, в том числе 17 у детей.

- Наибольшее число обращений в Ханты-Мансийске – 584 случая, в Пыть-Яхе – 515 случаев, в Нефтеюганске – 403 случая, в Нижневартовске – 304 случая, в Кондинском и Нефтеюганском районах – по 240 случаев, в Сургуте – 226 случаев, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи нападают на людей на дачах - 33,7% от числа всех обратившихся. На обочинах дорог, просеках в лесу, кладбищах, на рыбалке или выезде на природу пострадало 30,5%. В пределах же населенных пунктов подверглись нападению клещей 23,3% от числа пострадавших.

- Если присасывания клеща избежать не удалось, необходимо как можно раньше его снять и принять меры по медикаментозной профилактике заболевания. Для этого необходимо обратиться в ближайший травмпункт, - напоминают югорчанам медработники.

В травмпункте клеща снимут, если не сняли самостоятельно, и направят его на исследование. Пациенту назначат гаммаглобулино - и антибиотикопрофилактику пострадавшему.

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ИСТОЧНИК KP.RU