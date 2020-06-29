Клещи покусали уже 3375 югорчан

С начала сезона зафикисровано 3375 обращений югорчан за медицинской помощью по поводу присасывания клеща: за тот же период прошлого года – 2129 случаев. Как отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировано 280 случаев присасывания клещей, в том числе 39 у детей.

- Наибольшее число обращений в Ханты-Мансийске – 559 случаев, в Пыть-Яхе – 492 случая, в Нефтеюганске – 403 случая, в Нижневартовске – 297 случаев, в Кондинском районе – 227 случаев, в Нефтеюганском районе – 240 случаев, в Сургуте – 219 случаев, - уточнили специалисты.

Известно, что чаще всего клещи нападают на людей на дачах и садовых участках - 34,1% от числа всех обратившихся. На обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу пострадало 30,6%. В пределах же населенных пунктов подверглись нападению клещей 23,2% от общего числа пострадавших.

- Для этого необходимо обратиться в ближайший травмпункт, где снимут клеща, направят его на исследование и назначат профилактическое лечение пострадавшему, - поясняют югорские врачи.

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