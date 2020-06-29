2020-06-29T06:59:33+03:00
Общество

Клещи покусали уже 3375 югорчан

За неделю зафиксировано 280 случаев присасывания празитов
Руслан Савинов
Поделиться:
Клещи покусали уже 3375 югорчанКлещи покусали уже 3375 югорчанФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

С начала сезона зафикисровано 3375 обращений югорчан за медицинской помощью по поводу присасывания клеща: за тот же период прошлого года – 2129 случаев. Как отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировано 280 случаев присасывания клещей, в том числе 39 у детей.

- Наибольшее число обращений в Ханты-Мансийске – 559 случаев, в Пыть-Яхе – 492 случая, в Нефтеюганске – 403 случая, в Нижневартовске – 297 случаев, в Кондинском районе – 227 случаев, в Нефтеюганском районе – 240 случаев, в Сургуте – 219 случаев, - уточнили специалисты.

Известно, что чаще всего клещи нападают на людей на дачах и садовых участках - 34,1% от числа всех обратившихся. На обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу пострадало 30,6%. В пределах же населенных пунктов подверглись нападению клещей 23,2% от общего числа пострадавших.

- Для этого необходимо обратиться в ближайший травмпункт, где снимут клеща, направят его на исследование и назначат профилактическое лечение пострадавшему, - поясняют югорские врачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более трех тысяч югорчан пострадали от укусов клещей

Больше всего укушенных за сезон в Ханты-Мансийске (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в России усыновляют по 30 тысяч сирот в год, а детдома не исчезают
Мы не любим этого замечать, но внутри России существует еще одна отдельная страна. Страна сирот. Со своими законами, судьбами и трагедиями. Который год ее пытаются реформировать, ликвидировать, влить в остальную страну. И ничего не выходит [Часть 2]
Новости 24
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Заместителя заведующего детсада в Сургуте подозревают во взяточничестве
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 29 июня 2020 года составило 8679 человек
Гроза и порывистый ветер придут в Югру 30 июня
Госавтоинспекторы Югры выявили 144 пьяных водителя
В Сургутском районе в 2020 году планируют переселить 626 семей
Югорский водитель заплатил компенсацию за перелом кости лица ребенка
Дорожные работы успешно завершили на четырех улицах Сургута
Житель Нягани украл с витрины ТРЦ сумку
Югорский предприниматель загрязнил маслом участок в Пыть-Яхе
Арт-резиденцию построят в Ханты-Мансийске
В Югре уменьшилось количество человек, состоящих на учете у наркологов
Вартовчанка сбила трехлетнего ребенка на парковке у ТЦ и скрылась с места аварии
Полсотни пожаров ликвидировали югорские пожарные за неделю
Дополнительные дежурные группы откроют в Мегионе
Еще более 400 подарков ждут сургутян, которые верно ответят на вопросы викторины о Конституции
Московские врачи посетили югорский госпиталь «Юган»
Почти 260 миллиардов рублей поступило в региональный бюджет Югры в 2019 году
Погода в Югре 29 июня: кратковременный дождь и гроза
Сургут и Когалым в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 28 июня 2020 года составило 8402 человека
Третий автомобиль в викторине по конституции выиграла жительница Междуреченского
Погода в Югре 28 июня: дожди и гроза
Представитель Минздрава РФ Вадим Тестов: уровень заболеваемости высок, поскольку широк охват тестируемых на коронавирус
Коронавирус в Югре 2020, последние новости на 27 июня 2020 года: у 83 заразившихся заболевание протекает с осложнением
Мост через Обь возле Сургута перекроют в июле-августе
Госпиталь Нижневартовской детской больницы входит в десятку лучших в России, считают московские доктора