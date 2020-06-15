2020-06-15T11:26:30+03:00
Общество

Более трех тысяч югорчан пострадали от укусов клещей

Больше всего укушенных за сезон в Ханты-Мансийске
Руслан Савинов
Поделиться:
Более трех тысяч югорчан пострадали от укусов клещейБолее трех тысяч югорчан пострадали от укусов клещейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

С начала сезона в ХМАО зарегистрировано 3095 обращений за медпомощью по поводу присасывания клеща. Как отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за тот же период прошлого года – 1712 случаев.

- За неделю зафиксировано 382 случая присасывания паразитов, в том числе 43 у детей. За сезон наибольшее число обращений в Ханты-Мансийске – 518 случаев, в Пыть-Яхе – 463 случая, в Нефтеюганске – 357 случаев, в Кондинском и Нефтеюганском районах – по 207 случаев, в Сургуте – 203 случая, - сообщают медики.

Также известно, что чаще клещи нападают на людей на дачах и садовых участках - 34,4% от числа всех обратившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Сургута планируют снести 54 дома в 2020 году
В Югре упрощается порядок предоставления поддержки индустриальным паркам
Более трех тысяч югорчан пострадали от укусов клещей
В Нижневартовске появится граффити, посвященное медработникам
Югорчанин украл тюбик зубной пасты и две зубные щетки: возбуждено уголовно дело
Сургут и Ханты-Мансийск в антилидерах по приросту числа заражений коронавирусом
Ссора переросла в хулиганство: два брата ранили оппонента из травматического пистолета
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 15 июня 2020 года составило 4753 человек
Сквер Матери появится в Нижневартовске
Молодой сургутянин обокрал любимую
Новое жилье получит 51 семья поселка Солнечный Сургутского района
Полиция Сургута задержала женщину с поддельным дипломом об образовании
В Югре за незаконный вылов рыбы осудили 12 браконьеров
«КИА» перевернулась на автодороге «Урай – Советский»
Огнеборцы Югры ликвидировали за неделю 77 пожаров
Мотоциклист врезался в ограждение на автодороге «Нягань – Приобье»
Погода в Югре 15 июня: местами небольшой дождь