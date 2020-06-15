Более трех тысяч югорчан пострадали от укусов клещей

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:26:30+03:00

Больше всего укушенных за сезон в Ханты-Мансийске

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С начала сезона в ХМАО зарегистрировано 3095 обращений за медпомощью по поводу присасывания клеща. Как отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за тот же период прошлого года – 1712 случаев.

- За неделю зафиксировано 382 случая присасывания паразитов, в том числе 43 у детей. За сезон наибольшее число обращений в Ханты-Мансийске – 518 случаев, в Пыть-Яхе – 463 случая, в Нефтеюганске – 357 случаев, в Кондинском и Нефтеюганском районах – по 207 случаев, в Сургуте – 203 случая, - сообщают медики.

Также известно, что чаще клещи нападают на людей на дачах и садовых участках - 34,4% от числа всех обратившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU