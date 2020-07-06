Москвич выманил у хантымансийца 356 тысяч рублей
Правоохранители Югры утвердили обвинение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Мужчину обвиняют в мошенничестве.
По данным следствия, злоумышленник создал сайты интернет-магазинов по продаже моторной техники и запчастей. Цены на его сайтах были ниже рыночных.
Для маскировки преступной деятельности мошенник купил несколько «фирм – однодневок» для использования их банковских счетов и реквизитов. Также преступник закупился сим-картами.
С августа 2019 по ноябрь 2020 года обвиняемый получил за несуществующий товар от 30 россиян более 2,5 млн. рублей, в том числе от одного хантымансийца - 356 тысяч рублей.
Сейчас отношении москвича заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
У жительницы Нефтеюганска аферисты украли более миллиона рублей
«Кредитные» мошенники не дремлют (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU