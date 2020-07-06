Москвич выманил у хантымансийца 356 тысяч рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T12:18:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Югры утвердили обвинение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

По данным следствия, злоумышленник создал сайты интернет-магазинов по продаже моторной техники и запчастей. Цены на его сайтах были ниже рыночных.

Для маскировки преступной деятельности мошенник купил несколько «фирм – однодневок» для использования их банковских счетов и реквизитов. Также преступник закупился сим-картами.

С августа 2019 по ноябрь 2020 года обвиняемый получил за несуществующий товар от 30 россиян более 2,5 млн. рублей, в том числе от одного хантымансийца - 356 тысяч рублей.

Сейчас отношении москвича заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

У жительницы Нефтеюганска аферисты украли более миллиона рублей

«Кредитные» мошенники не дремлют (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU