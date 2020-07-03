У жительницы Нефтеюганска аферисты украли более миллиона рублей

3 Июль 2020 2020-07-03T13:35:21+03:00

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В полицию Нефтеюганска обратилась местная жительница, которая стала жертвой так называемых «кредитных» мошенников.

- Женщине на сотовый поступил звонок от якобы «сотрудника службы безопасности» одного из банков. Приятный голос сообщил заявительнице, что на ее имя злоумышленники намереваются оформить кредит. Для отмены данной операции неизвестный запросил личные данные женщины, в том числе код на обороте банковской карты и пришедшее смс, - сообщили в пресс-службе УМВД п ХМАО.

Затем с личного счета потерпевшей было списано миллион 137 тысяч рублей.

- Помните, при поступлении звонков от «представителей» банков, не стоит доверять им, а тем более передавать личную информацию. Лучше всего попрощаться и сразу же обратиться в офис своего банка, где и уточнить все детали, - напоминают стражи порядка.

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ИСТОЧНИК KP.RU