2020-07-06T09:49:38+03:00
Общество

Новые мастера спорта международного класса появились в Югре

Региону есть кем гордиться
Руслан Савинов
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Новые мастера спорта международного класса появились в ЮгреНовые мастера спорта международного класса появились в ЮгреФото: pixabay.com
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Ещё девять спортсменов из ХМАО получили высокие спортивные звания. Подробнее об этом стало известно от представителей Центра адаптивного спорта Югры.

Итак, мастерами спорта России стали легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата сургутяне Светлана Байгулова и Никита Облепов, нефтеюганец Руслан Гусейнов, вартовчанин Сергей Филипенко, а также следж-хоккеисты Евгений Плотников и Николай Терентьев из Ханты-Мансийска.

Кроме того, мастерами спорта России международного класса стали лыжники спорта глухих Татьяна Горбунова и Андрей Дубовских из столицы Югры, а также сноубордистка Анастасия Рябинина из Сургута в спорте глухих.

Добавим, что все вышеупомянутые спортсмены тренируются в Центре адаптивного спорта Югры. Звания спортсменам официально присвоили в соответствии с приказами Минспорта РФ от 30 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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