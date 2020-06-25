25 Июнь 2020 2020-06-25T14:39:29+03:00

Универсальный спорткомплекс в Ханты-Мансийске пообещали достроить до конца 2020 года. Фото правительства ХМАО.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капстроительства. Одним из обсуждаемых объектов был универсальный спортивный комплекс-1 в Ханты-Мансийске.

Наталье Комаровой рассказали, что сейчас на объекте выполняются работы по закрытию теплового контура, установке сэндвич-панелей, светопрозрачных конструкций.

- Также ведется прокладка инженерных сетей, устройство перекрытий, лестниц, шахт лифтов, подготовка основания под полы спортзалов. С 29 июня начинается монтаж внутренних инженерных сетей, - доложили главе региона.

Известно, что объект находится в высокой степени готовности: все работы ведутся в соответствии с графиком.

Сдача запланирована до конца 2020 года. Пропускная способность комплекса составит не менее 484 человек в час.

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ИСТОЧНИК KP.RU