Универсальный спорткомплекс в Ханты-Мансийске пообещали достроить до конца 2020 года
Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капстроительства. Одним из обсуждаемых объектов был универсальный спортивный комплекс-1 в Ханты-Мансийске.
Наталье Комаровой рассказали, что сейчас на объекте выполняются работы по закрытию теплового контура, установке сэндвич-панелей, светопрозрачных конструкций.
- Также ведется прокладка инженерных сетей, устройство перекрытий, лестниц, шахт лифтов, подготовка основания под полы спортзалов. С 29 июня начинается монтаж внутренних инженерных сетей, - доложили главе региона.
Известно, что объект находится в высокой степени готовности: все работы ведутся в соответствии с графиком.
Сдача запланирована до конца 2020 года. Пропускная способность комплекса составит не менее 484 человек в час.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Отключение горячей воды отложили в Ханты-Мансийске
Горячее водоснабжение в полном объеме возобновят с 25 июня (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU