2020-07-06T06:49:01+03:00
Общество

Главу Пыть-Яха оштрафовали за невыполнение требований прокурора

Городской суд уже рассмотрел жалобу градоначальника
Руслан Савинов
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Главу Пыть-Яха оштрафовали за невыполнение требований прокурораГлаву Пыть-Яха оштрафовали за невыполнение требований прокурораФото: pixabay.com
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Правоохранители Пыть-Яха в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции запросили необходимую информацию в администрации города. Однако, несмотря на законные требования прокуратуры в установленный срок ответ на запрос из администрации города не поступил.

По этой причине прокурор города возбудил в отношении главы Пыть-Яха как должностного лица дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий».

25 мая мировой признал должностное лицо виновным в правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа.

Добавим, что Пыть-Яхским городским судом по результатам рассмотрения жалобы главы города постановление суда признано законным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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