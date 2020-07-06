Главу Пыть-Яха оштрафовали за невыполнение требований прокурора
Правоохранители Пыть-Яха в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции запросили необходимую информацию в администрации города. Однако, несмотря на законные требования прокуратуры в установленный срок ответ на запрос из администрации города не поступил.
По этой причине прокурор города возбудил в отношении главы Пыть-Яха как должностного лица дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий».
25 мая мировой признал должностное лицо виновным в правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа.
Добавим, что Пыть-Яхским городским судом по результатам рассмотрения жалобы главы города постановление суда признано законным.
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ИСТОЧНИК KP.RU