2020-07-06T08:22:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Обработку общественных пространств против коронавируса усилили в Ханты-Мансийске

Ведётся тотальная дезинфекция города
Руслан Савинов
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Обработку общественных пространств против коронавируса усилили в Ханты-Мансийске. Фото администрации города.Обработку общественных пространств против коронавируса усилили в Ханты-Мансийске. Фото администрации города.
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Коммунальщики Ханты-Мансийска усилили регулярную обработку улиц и общественных пространств города с применением дезинфицирующего состава, содержащего хлор. Известно, что санитарной обработке подвергают: дороги, памятники, детские площадки, тротуары, парки и остановки.

- УК продолжают обработку пространств в многоквартирных домах. Периодически производится дезинфекция подъездов, коридоров, лифтовых кабин, тамбуров, холлов и лестничных площадок. Особое внимание дверным ручкам, выключателям, почтовым ящикам, кнопкам вызова и управления лифтом, кнопкам домофона, поручням и перилам , - уточнили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, продолжается контроль за соблюдением хантымансийцами масочного режима.

- Гражданам в возрасте 65 и старше рекомендовано соблюдение строгой самоизоляции. Если же вам нужна помощь, то вы можете звонить по телефонам: 8-800-301-68-88 - горячая линия Югры, 8 (3467) 30-01-12 - единая горячая линия по противодействию COVID-19 в Ханты-Мансийске, - напоминают власти города.

Напомним, до 12 июля в Югре для граждан сохраняется режим обязательной самоизоляции .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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