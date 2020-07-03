2020-07-03T15:05:00+03:00
Происшествия

Механик из Тюмени в интересах работодателя пытался подкупить гаишника в Югре

Задумка не удалась, а юрлицо оштрафовано на полмиллиона рублей
Руслан Савинов
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Механик из Тюмени в интересах работодателя пытался подкупить гаишника в ЮгреМеханик из Тюмени в интересах работодателя пытался подкупить гаишника в ЮгреФото: pixabay.com
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Правоохранители Кондинского района установили, что в феврале 2020 года механик «Электромонтаж» из Тюмени в интересах юрлица передал 15 тысяч рублей сотруднику ОГИБДД ОМВД по Кондинскому району.

Он сделал это для того, чтобы избежать привлечения организации к административной ответственности за проезд транспорта, перевозившего крупногабаритный груз с превышением допустимых габаритов.

- Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге судья признал юрлицо виновным назначил штраф в размере полумиллиона рублей. Для обеспечения исполнения штрафа на имущество организации временно наложен арест.

Кроме того, механик организации признан виновным по статье «Покушение на дачу взятки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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