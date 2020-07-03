3 Июль 2020 2020-07-03T15:05:00+03:00

Механик из Тюмени в интересах работодателя пытался подкупить гаишника в Югре Фото: pixabay.com

Задумка не удалась, а юрлицо оштрафовано на полмиллиона рублей

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Кондинского района установили, что в феврале 2020 года механик «Электромонтаж» из Тюмени в интересах юрлица передал 15 тысяч рублей сотруднику ОГИБДД ОМВД по Кондинскому району.

Он сделал это для того, чтобы избежать привлечения организации к административной ответственности за проезд транспорта, перевозившего крупногабаритный груз с превышением допустимых габаритов.

- Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге судья признал юрлицо виновным назначил штраф в размере полумиллиона рублей. Для обеспечения исполнения штрафа на имущество организации временно наложен арест.

Кроме того, механик организации признан виновным по статье «Покушение на дачу взятки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полицейского в Югре задержали при получении взятки

Возбуждено уголовное дело (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU