Механик из Тюмени в интересах работодателя пытался подкупить гаишника в Югре
Правоохранители Кондинского района установили, что в феврале 2020 года механик «Электромонтаж» из Тюмени в интересах юрлица передал 15 тысяч рублей сотруднику ОГИБДД ОМВД по Кондинскому району.
Он сделал это для того, чтобы избежать привлечения организации к административной ответственности за проезд транспорта, перевозившего крупногабаритный груз с превышением допустимых габаритов.
- Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге судья признал юрлицо виновным назначил штраф в размере полумиллиона рублей. Для обеспечения исполнения штрафа на имущество организации временно наложен арест.
Кроме того, механик организации признан виновным по статье «Покушение на дачу взятки».
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ИСТОЧНИК KP.RU