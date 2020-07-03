2020-07-03T14:25:14+03:00
Происшествия

Полицейского в Югре задержали при получении взятки

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Полицейского в Югре задержали при получении взятки. Фото СУ СК по ХМАО.Полицейского в Югре задержали при получении взятки. Фото СУ СК по ХМАО.
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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного полиции. Мужчину подозревают в получении взятки.

По данным следствия подозреваемый занимал должность оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков в Нягани:

- 22 июня он выявил факт приобретения местным жителем наркотиков. Далее для обогащения злоумышленник потребовал от гражданина 230 тысяч рублей за свое бездействие, на что мужчина согласился, - сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.

С 22 июня по 2 июля 2020 года подозреваемый получил часть требуемой взятки, 90 тысяч рублей. Затем его задержали сотрудниками собственной безопасности УМВД по ХМАО.

Сейчас проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления: расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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