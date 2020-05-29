В Югре усилят борьбу с коррупцией

29 Май 2020 2020-05-29T08:52:46+03:00

Власти разработают концепцию антикоррупционной деятельности на пять лет

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила в регионе ведется планомерная борьба с коррупцией.

Для начинающих служащих были организованы курсы повышения квалификации по антикоррупционным тематикам.

- За год в них приняли участие более 300 человек. Также в регионе на регулярной основе проводится школа-семинар, формирующая стандарты антикоррупционного поведения служащих, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

- По решениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 154 государственных и муниципальных служащих, 135 работников подведомственных учреждений. К уголовной ответственности привлечены 3 работника подведомственных учреждений и бывший глава муниципального образования, – подвела итог Наталья Комарова.

Также стало известно, что проведенное в течение года социсследование показало, что большинство югорчан – 80,1 % – положительно оценивают деятельность всех уровней власти по борьбе с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU