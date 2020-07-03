2020-07-03T14:51:37+03:00
Общество

Югру признали готовой к приему соревнований самого высокого уровня

Регион получит дополнительный импульс для развития туризма
Руслан Савинов
Поделиться:
Югру признали готовой к приему соревнований самого высокого уровняЮгру признали готовой к приему соревнований самого высокого уровняФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в заседании комиссии по проведению в РФ международных спортивных соревнований. Мероприятие прошло под председательством зампредседателя федерального правительства Дмитрия Чернышенко.

Известно, что участники встречи обсудили ход подготовки к шести крупнейшим мировым соревнованиям, которые пройдут в России в следующем году.

По словам Чернышенко, территории, где пройдут состязания, должны получить импульс для развития туризма:

- Москва, Казань, Екатеринбург, Ханты-Мансийск – места традиционного туризма. Туда приезжает очень много людей. Поэтому наследие мероприятий должно быть использовано и для развития туризма, - уточнил Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь глава региона сообщила о ходе подготовки к проведению в ХМАО всемирной шахматной олимпиады:

- Югра готова к проведению в Ханты-Мансийске всемирной шахматной олимпиады. Создающиеся объекты для такого рода мероприятий остаются в наследие для региона. Наша спортивная база развивается, и мы можем, как и ранее, принимать у себя состязания самого высокого уровня, но при этом расширяя круг и виды спорта, и статус спортивных соревнований, – подвела итог Наталья Комарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Югорская шахматистка обыграла действующую чемпионку мира и вышла в четвертьфинал этапа женского гран-при

Ольга Гиря из Лангепаса имеет все шансы на победу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше ста югорчан выздоравливают от коронавируса за сутки
Механик из Тюмени в интересах работодателя пытался подкупить гаишника в Югре
Югру признали готовой к приему соревнований самого высокого уровня
Югорские правоохранители усилил борьбу с ложными сообщениями о терактах
Полицейского в Югре задержали при получении взятки
Обработку Мегиона против коронавируса кратно усилили
Московские медработники покидают Югру
У жительницы Нефтеюганска аферисты украли более миллиона рублей
В Югре за неделю клещи покусали 17 детей
Московские эксперты отметили профессионализм врачей Нягани
Регоператор пояснил югорчанам, как сделать стаканчик кофе экологичнее
В Югре глава общества инвалидов похитил 45 млн руб
В Сургуте вновь более 100 заболевших коронавирусом за сутки
Энергетики Сургута 3 июля перешли на усиленный режим работы
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 3 июля 2020 года составило 9756 человек
В Югре школьница, получившая травму носа в школе, получила компенсацию морального вреда