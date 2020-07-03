Югру признали готовой к приему соревнований самого высокого уровня
Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в заседании комиссии по проведению в РФ международных спортивных соревнований. Мероприятие прошло под председательством зампредседателя федерального правительства Дмитрия Чернышенко.
Известно, что участники встречи обсудили ход подготовки к шести крупнейшим мировым соревнованиям, которые пройдут в России в следующем году.
По словам Чернышенко, территории, где пройдут состязания, должны получить импульс для развития туризма:
- Москва, Казань, Екатеринбург, Ханты-Мансийск – места традиционного туризма. Туда приезжает очень много людей. Поэтому наследие мероприятий должно быть использовано и для развития туризма, - уточнил Дмитрий Чернышенко.
В свою очередь глава региона сообщила о ходе подготовки к проведению в ХМАО всемирной шахматной олимпиады:
- Югра готова к проведению в Ханты-Мансийске всемирной шахматной олимпиады. Создающиеся объекты для такого рода мероприятий остаются в наследие для региона. Наша спортивная база развивается, и мы можем, как и ранее, принимать у себя состязания самого высокого уровня, но при этом расширяя круг и виды спорта, и статус спортивных соревнований, – подвела итог Наталья Комарова.
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ИСТОЧНИК KP.RU