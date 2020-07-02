2020-07-02T08:55:46+03:00
Спорт

Югорская шахматистка обыграла действующую чемпионку мира и вышла в четвертьфинал этапа женского гран-при

Ольга Гиря из Лангепаса имеет все шансы на победу
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорская шахматистка обыграла действующую чемпионку мира и вышла в четвертьфинал этапа женского гран-при. Фото «ЮграМегаСпорт».Югорская шахматистка обыграла действующую чемпионку мира и вышла в четвертьфинал этапа женского гран-при. Фото «ЮграМегаСпорт».
Изменить размер текста:

Гроссмейстер из Лангепаса Ольга Гиря победила действующую чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь в первых матчах второго этапа гран-при турнира «Women's Speed Chess Championship», который организован ФИДЕ и шахматным порталом «Chess.com».

- Представительница Китая лидировала со счетом 5-3 и имела все основания для оптимизма. После поражения действующей чемпионки и ничьей счет стал 5,5-4,5 в пользу китаянки, однако Ольга Гиря смогла одержать победу в следующих двух партиях и пробиться в четвертьфинал этапа Гран-при со счетом 5,5-6,5, - сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

В четвертьфинале югорчанке будет противостоять шахматистка из Ирана Сарасадат Хадемальшарьех.

Добавим, что участницы каждого из этапов гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две участницы, набравшие наибольшее количество очков за три этапа гран-при, выйдут в суперфинал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Югорские шахматисты завоевали два золота в «Битве регионов»

В баталии принимали участие даже игроки с родины шахмат - Индии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У каждого югорчанина есть возможность отблагодарить медработников
Уровень воды во всех югорских реках стабилизировался
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Югорчанам пояснили, возможно ли проведение капремонта раньше установленного срока
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 2 июля 2020 года составило 9485 человек
Служащая Советского центра занятости населения в Югре подозревается в получении взяток
Югорская шахматистка обыграла действующую чемпионку мира и вышла в четвертьфинал этапа женского гран-при
Столкновение «Тойоты» и «Чери» в Нижневартовске: серьезно пострадал один из водителей
Масштабные работы по озеленению Нижневартовска продолжили
При демонтаже аварийного дома в Югре провернули аферу с бюджетными средствами
В Сургутском районе создали серию вдохновляющего стрит-арта
Погода в Югре 2 июля: кратковременный дождь
Избирательные участки Югры закрылись для голосования
Председатель Избиркома Югры поделился технологиями помощи глухим избирателям
В Радужном водитель трактора раздавил ковшом рабочего
В Югре явка на голосовании по поправкам в Конституцию достигла почти 57 %
В Нижневартовске заработала горячая линия по вопросам COVID-19
В Октябрьском районе ждут суда рыбаки, промышлявшие в месте нереста
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 1 июля 2020 года составило 9 212 человек
В Югре проголосовали больше половины избирателей
Арест иномарки заставил вартовчанина вспомнить про алименты
В Мегионе подешевел проезд в общественном транспорте
Московские эксперты дали оценку организации медпомощи в Югре
В Югре задержали женщину, вонзившую нож в живот сожителя
Глава Югры оценила работы по восстановлению покрытия моста в Ханты-Мансийске
Избирательные участки Югры открылись для голосования по поправкам в Конституцию
Погода в Югре 1 июля: пасмурно, дождливо, местами грозы