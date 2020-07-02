2 Июль 2020 2020-07-02T08:55:46+03:00

Югорская шахматистка обыграла действующую чемпионку мира и вышла в четвертьфинал этапа женского гран-при. Фото «ЮграМегаСпорт».

Ольга Гиря из Лангепаса имеет все шансы на победу

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Гроссмейстер из Лангепаса Ольга Гиря победила действующую чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь в первых матчах второго этапа гран-при турнира «Women's Speed Chess Championship», который организован ФИДЕ и шахматным порталом «Chess.com».

- Представительница Китая лидировала со счетом 5-3 и имела все основания для оптимизма. После поражения действующей чемпионки и ничьей счет стал 5,5-4,5 в пользу китаянки, однако Ольга Гиря смогла одержать победу в следующих двух партиях и пробиться в четвертьфинал этапа Гран-при со счетом 5,5-6,5, - сообщает пресс-служба «ЮграМегаСпорт».

В четвертьфинале югорчанке будет противостоять шахматистка из Ирана Сарасадат Хадемальшарьех.

Добавим, что участницы каждого из этапов гран-при набирают очки в соответствии с занятым местом. Две участницы, набравшие наибольшее количество очков за три этапа гран-при, выйдут в суперфинал.

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ИСТОЧНИК KP.RU