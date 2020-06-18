Югорские шахматисты завоевали два золота в «Битве регионов»

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:24:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На игровой онлайн-площадке прошла шахматная баталия «Битва Регионов - XII». В соревнованиях приняли участие более 30 команд из разных уголков России, а также Индии.

- Команда «Югра», куда вошли игроки из Сургутского района, Нягани, Лангепаса, Радужного и других муниципалитетов, участвовала в первой лиге. В результате упорной борьбы югорчане заняли первые места в блице с контролем времени 3+1 и пуле с контролем времени 1+0.

- Здесь помимо того, что необходимо упорно думать, что-то изобретать, также нужно не забывать и о времени, которое улетучивается в мгновенье, - рассказал о том, как проходил турнир, участник соревнований Ильнур Усманов из Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU