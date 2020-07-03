Регоператор пояснил югорчанам, как сделать стаканчик кофе экологичнее
Как отмечают в пресс-службе регионального оператора «Югра-Экология», для многих современных людей день не начинается без кофе.
- Чаще всего кофеманы покупают напиток по пути на работу, настраиваясь на рабочий лад. Но многие ли задумываются о том, что стаканчик из-под кофе — это настоящее зло?, - задаются в вопросом в «Югра-Экология».
К примеру, в Германии каждый час выбрасывается 320 тысяч одноразовых стаканчиков для кофе. А из 2,5 млрд кофейных стаканчиков, которые британцы потребляют ежегодно, перерабатывается только четверть процента.
- С виду стаканчик кажется бумажным, но у него есть прослойка из тонкой пластиковой пленки, из-за которой его становится сложно переработать. Срок разложения такого малютки - до сотни лет, - напоминают представители регоператора.
Югорчанам предлагают попробовать отказаться от одноразовых стаканчиков
- Выберите красивый многоразовый из стекла, керамики или стали. Кстати, многие ведущие сети кофеен предлагают скидку, если вы приносите свой стаканчик, - советуют эко-эксперты.
А ваше утро началось с кофе, регоператор Югры.
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ИСТОЧНИК KP.RU