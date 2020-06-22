Регоператор Югры установит видеонаблюдение на четырех полигонах

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:33:23+03:00

Объекты станут примером для подражания остальным операторам по размещению отходов

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Регоператор закупил систему видеонаблюдения для полигонов ТБО в п.г.т.Березово, с.Саранпауле, п.Андре и п.г.т.Октябрьском. Эти объекты «Югра-Экология» взяло в аренду и приводит их в соответствие к нормам.

- Летом предстоит выполнить ряд мероприятий, в том числе: монтаж системы весового контроля и установку современных операторских отвечающих нормам рабочего места, - уточнили в пресс-службе «Югра-Экология».

Уточняется, что для точного учета ввозимых отходов полигоны должны быть оснащены весовым оборудованием и системой контроля.

- Весь въезжающий и выезжающий транспорт будет регистрироваться на КПП. Результаты взвешивания отражаться на цифровом табло, - пояснили специалисты.

Добавим, что все работы планируется завершить к сентябрю.

- Эти полигоны станут примером для подражания остальным операторам по размещению отходов в ХМАО, - утверждают в «Югра-Экология».

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ИСТОЧНИК KP.RU