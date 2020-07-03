2020-07-03T12:43:17+03:00
Происшествия

В Югре глава общества инвалидов похитил 45 млн руб

Расследование громкого дела продолжается: изъяты иконы, часы и золото
Руслан Савинов
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Иконы, часы, золото: председатель Ханты-Мансийской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» похитил более 45 млн. рублейИконы, часы, золото: председатель Ханты-Мансийской районной организации «Всероссийское общество инвалидов» похитил более 45 млн. рублейФото: pixabay.com
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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего хантымансийца. Мужчину подозревают в мошенничестве.

С января 2017 по апрель 2020 года подозреваемый был председателем Ханты-Мансийской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»:

- Он совершил хищение денег, подлежащих выплате инвалидам. Полученные на основании подложных документов более 45 млн. рублей подозреваемый обналичил и распорядился ими по своему усмотрению, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Накануне в офисе общественной организации и по месту жительства подозреваемого провели обыски:

- Изъято более 50 ювелирных изделий, предметы посуды и столовые приборы из драгоценных металлов, коллекционные монеты, в том числе зарубежные, из драгоценных металлов, полсотни старинных икон, шесть часов дорогих марок, в том числе из драгоценных металлов, ордена Отечественной Войны, слитки драгметаллов и прочее ценное имущество, - сообщают стражи порядка.

Расследование громкого дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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