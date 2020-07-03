В Югре глава общества инвалидов похитил 45 млн руб
В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего хантымансийца. Мужчину подозревают в мошенничестве.
С января 2017 по апрель 2020 года подозреваемый был председателем Ханты-Мансийской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»:
- Он совершил хищение денег, подлежащих выплате инвалидам. Полученные на основании подложных документов более 45 млн. рублей подозреваемый обналичил и распорядился ими по своему усмотрению, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Накануне в офисе общественной организации и по месту жительства подозреваемого провели обыски:
- Изъято более 50 ювелирных изделий, предметы посуды и столовые приборы из драгоценных металлов, коллекционные монеты, в том числе зарубежные, из драгоценных металлов, полсотни старинных икон, шесть часов дорогих марок, в том числе из драгоценных металлов, ордена Отечественной Войны, слитки драгметаллов и прочее ценное имущество, - сообщают стражи порядка.
Расследование громкого дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU