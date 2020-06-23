2020-06-23T15:49:50+03:00
Происшествия

Югорчанка украла ковровую дорожку из подъезда: полиция проводит проверку

За сутки в регионе случилось шесть краж
Руслан Савинов
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Югорчанка украла ковровую дорожку из подъезда: полиция проводит проверкуЮгорчанка украла ковровую дорожку из подъезда: полиция проводит проверкуФото: pixabay.com
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В ХМАО за минувший день, 22 июня, зафиксировано 51 преступление. Как отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО, уже раскрыто 31 нарушение закона, из них: три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, мошенничество, грабеж, два угона, а также шесть краж. Известно, что раскрываемость по горячим следам составила 61%.

Например, в Березовском районе 29-летняя женщина и 28-летний мужчина взломали замок и незаконно проникли в жилой дом в поселке Игрим.

- Злоумышленники похитили имущество: газовый котел, металлическую утятницу, металлическую форму для лепки пельменей и механическую мясорубку, которые принадлежали 41-летней гражданке, - сообщают стражи порядка.

Отметим, что подозреваемые были ранее судимы. Похищенное изъято - проводится проверка.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска Пыть-Яха установили 34-летнюю гражданку, которая ранее похитила ковровую дорожку из подъезда жилого дома.

- Ущерб заявительнице составил 3700 рублей. Подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде, - рассказали полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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