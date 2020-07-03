Энергетики Сургута 3 июля перешли на усиленный режим работы
С 3 июля на период проведения ЕГЭ в Сургуте все подразделения «Сургутских городских электрических сетей» переходят на усиленный режим работы.
- Под особым контролем энергетиков энергообъекты, которые задействованы в электроснабжении образовательных учреждений Сургута, где расположены пункты проведения экзаменов, - уточнили в пресс-службе «СГЭС».
Кроме того, по данным центральной диспетчерской службы «Сургутских городских электрических сетей» во время голосования по поправкам в Конституцию РФ в городе не было зафиксировано ни одного аварийного отключения электроэнергии.
- До начала голосования специалисты провели две противоаварийные тренировки на базе школы № 22 и территориальной избирательной комиссии Сургута, а также проверили 120 электроустановок, которые обеспечивали электроснабжение всех избирательных участков города, - отчитались в «СГЭС».
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ИСТОЧНИК KP.RU