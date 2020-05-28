28 Май 2020 2020-05-28T09:25:30+03:00

Долг за электроэнергию продолжил расти в двух муниципалитетах ХМАО Фото: pixabay.com

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Жители Нефтеюганска за апрель во время режима самоизоляции прибавили к общей задолженности за электроэнергию 2,3 млн руб. Выше рост задолженности только населения Советского района ХМАО - 3,7 млн руб.

Есть и положительные примеры: у Кондинского района ХМАО долг уменьшился на 7,2 млн руб., а Ханты-Мансийского района на 0,6 млн руб.

Напомним, что, несмотря на требования режима самоизоляции, оплата потребленного энергоресурса является обязательной: в противном случае поставщик имеет право требовать задолженность в судебном порядке. Оплачивать можно, не выходя из дома, действуют дистанционные сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU