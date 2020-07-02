Сургутские полицейские в 2020 году заблокировали 60 экстремистских сайтов

2 Июль 2020 2020-07-02T16:41:41+03:00

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Полицейские Сургута для недопущения вербовочной деятельности международных террористических и экстремистских организаций регулярно проводят мониторинг интернет-ресурсов по выявлению правонарушений и преступлений террористического и экстремистского характера.

- Подобный контент зачастую направлен на более юное поколение. Ведь именно молодые люди более зависимы от чужого мнения и подвержены влиянию. Пользуясь психологической незрелостью молодежи, вербовщики в интернете вовлекают их в совершение противоправных действий, - сообщают специалисты

Всего с начала 2020 года в Сургуте сотрудники угрозыска выявили около 60 интернет-ресурсов с экстремистскими материалами. К настоящему моменту из них около полусотни заблокированы.

Добавим, что в отношении всех правонарушителей городской суд Сургута принял решение и назначил наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU