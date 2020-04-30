2020-04-30T17:25:40+03:00
Происшествия

Экстремист из Урая ожидает решения суда

Обвиняемый организовал деятельность религиозной группы
Руслан Савинов
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Экстремист из Урая ожидает решения судаЭкстремист из Урая ожидает решения судаФото: pixabay.com
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Урайский межрайонный следственны отдел следственного управления Следкома Югры завершил расследование уголовного дела в отношении 39 – летнего местного жителя. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину обвиняют в совершении преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства: статьи «Организация экстремистской деятельности» и «Финансирование экстремистской организации».

Следствие установило, что в 2017 году обвиняемый организовал на территории Урая деятельность религиозной группы.

- Участники экстремистской организации проводили беседы с гражданами для привлечения к участию в деятельности религиозной группы, распространяли среди населения запрещенную литературу, осуществляли сбор денег с прихожан под видом пожертвований, - пояснили стражи порядка.

Известно, что расследование в отношении еще двух участников религиозной группы продолжается.

Обвиняемый вину не признал, в ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения. Ообвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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