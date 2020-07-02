2020-07-02T16:27:05+03:00
Общество

В Сургутском районе не зафиксировали нарушений при голосовании

Поправки в Конституцию поддержали более 70 % жителей муниципалитета
Руслан Савинов
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В Сургутском районе не зафиксировали нарушений при голосовании. Фото администрации муниципалитета.В Сургутском районе не зафиксировали нарушений при голосовании. Фото администрации муниципалитета.
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В Сургутском районе избирательное право выразили 73,5 % жителей. Самыми активными волеизъявления стали жители Солнечного. Наиболее инертно к голосованию отнеслись избиратели с.п. Нижнесортымский.

- Вспоминая слова профессора Преображенского, разруха она в головах. Разруха тогда, когда нам нет дела до того, что происходит в нашем доме. Вот, чья позиция ближе: профессора Преображенского или Полиграфа Полиграфовича Шарикова, решать только нам, - заявил руководитель район Андрей Трубецкой.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Сургутского района Андрея Чижова, поправки в Конституцию поддержали более 70 % избирателей.

- Комиссией нарушений не зафиксировано. Чуть более четырех тысяч избирателей проголосовали на труднодоступной и отдаленной территории района. Из них порядка 3,5 тысяч – это работники нефтяной и газовой промышленности. Остальные – представители коренных малочисленных народов Севера, - подвел итог Андрей Чижов.

Он также добавил, что очень много людей в этот раз захотели проголосовать на дому - 30 %.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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