Две крупные улицы в Нижневартовске частично перекроют для ремонта
В Нижневартовске продолжается летняя ремонтная кампания дорог. Подрядчики в ближайшие дни проведут работы сразу на двух отрезках дорог.
- По причине неблагоприятных погодных условий полное перекрытие движения по улице Маршала Жукова, от улицы Омской до улицы Ленина, переносится на период с 6 часов 5 июля до 6 часов 7 июля, - уточнили в пресс-службе городской администрации.
По этой причине изменится схема движения автобуса №12. Транспорт поедет по следующему маршруту: в прямом направлении: улица 60 лет Октября – проспект Победы – улица Омская – проспект Победы – улица Ленина – улица Маршала Жукова – улица Мира – улица Чапаева – улица Интернациональная. В обратном же направлении: по утвержденному маршруту.
Добавим, что с 6 часов 7 июля до 6 часов 8 июля подрядчик приступит к выполнению работ по укладке асфальтобетонного покрытия по улице Пикмана, от улицы Чапаева до проезда Куропаткина. Движение на участке дороги будет перекрыто полностью.
Обратите внимание, что в случае выпадения осадков сроки проведения работ перенесут.
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ИСТОЧНИК KP.RU