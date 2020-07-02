2020-07-02T15:32:18+03:00
Происшествия

Югорчанин похитил дорогое кольцо с бриллиантами

Кража случилась прямо посреди дня
Руслан Савинов
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Югорчанин похитил дорогое кольцо с бриллиантами. Фото УМВД по ХМАО.Югорчанин похитил дорогое кольцо с бриллиантами. Фото УМВД по ХМАО.
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В полицию Нефтеюганска поступило сообщение от руководителя одного из ювелирных магазинов города о том, что неизвестный из помещения торгового объекта, открыто, без применения насилия, похитил золотое кольцо с бриллиантами.

- Сумма ущерба - около 140 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали 19-летнего безработного жителя Нефтеюганска по подозрению в преступлении, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Молодой человек в преступлении сознался и пояснил, что обратился к сотруднику ювелирного магазина с просьбой посмотреть приглянувшееся украшение, якобы для подарка знакомой.

- Затем он воспользовался тем, что работник торгового объекта отвлеклась, спрятал кольцо и убежал, - рассказывают стражи порядка.

Известно, что в планах злоумышленника было сдать похищенное, а денежные средства потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Ранее молодой человек в поле зрения правоохранителей не попадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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