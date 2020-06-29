2020-06-29T11:34:08+03:00
Происшествия

Житель Нягани украл с витрины ТРЦ сумку

Злоумышленник ранее судим
Руслан Савинов
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Житель Нягани украл с витрины ТРЦ сумкуЖитель Нягани украл с витрины ТРЦ сумкуФото: pixabay.com
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В ХМАО за минувшие дни зафиксировано 121 преступление. По данным пресс-службы УМВД Югры, уже раскрыто 78 нарушения закона, из них: два факта причинения вреда здоровью, два грабежа, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 12 краж.

Так, в Нягани 48-летний подозреваемый днем в одном из торговых павильонов в ТРЦ на улице Ленина похитил с витрины сумку. Стоимость украденного - 13 тысяч рублей. Отмечается, злоумышленник ранее судим. Возбуждено уголовное дело. Мужчина под подпиской о невыезде.

Тем временем в Сургуте неработающий ранее неоднократно судимый 47-летний мужчина в магазине на улице Нефтеюганское шоссе похитил электроинструменты на сумму более 12500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Добавим, что в Югре за прошедшие дни раскрыты 18 ранее зарегистрированных преступлений, из них: два факта причинения вреда здоровью, факт незаконной рубки леса, четыре мошенничества, два факта сбыта запрещенных веществ и девять краж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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